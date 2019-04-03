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Режиссер театра «Йорик» из Резекне показал в Пскове моноспектакль

Актёр и режиссер Айвар Пецки из театра «Йорик» (Резекне, Латвия) представил посетителям Псковской центральной городской библиотеки на улице Конной свой моноспектакль «Дар напрасный, дар случайный» про последние три дня жизни Александра Сергеевича Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Этот спектакль был создан Айваром к 220-летию со дня рождения Пушкина. Псковичи смогли его посмотреть благодаря международному проекту «Читающие соседи».

Спектакль основан на воспоминаниях современников Пушкина, а также на письмах поэта и его стихотворениях. В сценарий также вошло стихотворение митрополита Филарета «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана», которое спорит со стихотворением Пушкина «Дар напрасный, дар случайный».

Айвар Пецки, кроме того, включил в спектакль цитаты из очерка Владимира Соловьева «Судьба Пушкина», всецело поддерживая главную мысль этой книги, согласно которой в последние три дня жизни Пушкин духовно переродился и полностью искупил свои земные грехи.

В спектакле использованы репродукции известных картин, фотографии писем Пушкина, а также музыка современного эстонского композитора Арво Пярта.

По окончании спектакля посетители библиотеки долго спорили о том, что было бы для Пушкина лучше: убить Дантеса или умереть самому, исходя из этики того времени.

Кроме того, псковичи лишний раз удивились тому, насколько медицина пушкинского времени была беспомощна, и вспомнили, как легко Пушкин заводил себе врагов.