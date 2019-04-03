Общество

Прибывшим из Европы в Псков участникам Ганзы облегчат ввоз продукции в Россию

Для организации традиционного ганзейского рынка, которым сопровождаются любые Международные Ганзейские дни, приехавшим из Европы в Псков участникам XXIX Ганзы облегчат ввоз продукции в Россию. Об этом пишет портал «Regnum».

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил за понимание федеральный организационный комитет по подготовке мероприятия во главе с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец, которая поддержала просьбу псковичей ввести особый порядок ввоза товаров из-за рубежа в РФ для организации торговли на Ганзейских днях в Пскове. Подобный порядок действовал на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Решение Евразийской экономической комиссии по этому вопросу ожидается в апреле-мае, после чего все детали будут согласованы с Федеральным таможенным комитетом России.

«Не попадают отдельные виды санкционной продукции, но ничего страшного в этом нет. Небольшие объёмы товаров презентационного порядка на Ганзейских днях в Пскове будут», - отметил градоначальник.

Напомним, на Международных Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове 27 - 30 июня, будет разрешена продажа слабоалкогольной продукции, несмотря на установленные региональными законами запреты.

Международные Ганзейские дни 10 лет назад проходили в России впервые, в Великом Новгороде.