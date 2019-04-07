Общество

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.



Как сообщает «Календарь праздников», ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.



Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов – 1000 жизней», «Урбанизация и здоровье», «Устойчивость к противомикробным препаратам и её глобальное распространение», «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам», «Высокое артериальное давление», «Маленький укус – источник большой опасности», «Безопасность пищевых продуктов», «Победим диабет!», «Депрессия: давай поговорим», «Здоровье для всех» и др.

В 2019 году во Всемирный день здоровья ВОЗ решила уделить особое внимание теме всеобщего охвата услугами здравоохранения, чтобы помочь людям составить более полное представление о том, какая поддержка и какие услуги должны быть им доступны и где их можно будет получить.



Идея всеобщего охвата услугами здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить всем людям возможность получения качественных услуг здравоохранения в нужном месте и в нужное время – без каких-либо финансовых трудностей.

ВОЗ признает важную роль медицинских специалистов в содействии пониманию руководящими работниками здравоохранения имеющихся у людей потребностей в медицинских услугах, в частности на уровне системы первичной медико-санитарной помощи. Кампания по случаю Дня также может стать для министров здравоохранения и других представителей власти поводом взять на себя обязательство принять меры для устранения пробелов в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения в своих странах, а также подвести итоги уже проделанной работы.



Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.