Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Разум и чувства
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
В собачьем «добре»
Телефон прямого эфира 56-73-72
25 лет
 
 
 
ещё Общество 07.04.2019 10:530 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии 07.04.2019 11:540 Небольшие дожди возможны в понедельник в Псковской области 07.04.2019 11:290 Врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства с 7 апреля 07.04.2019 10:530 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии 07.04.2019 10:310 Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля 06.04.2019 23:173 Прибывшим из Европы в Псков участникам Ганзы облегчат ввоз продукции в Россию
 
 
 
Самое популярное 04.04.2019 15:481 Стала известна цена появившейся в продаже куртки как у Путина 05.04.2019 08:5312 Мужчина погиб, выпрыгнув из окна здания УМВД в Пскове 06.04.2019 16:381 Пскович выиграл в лотерею почти восьмизначную денежную сумму 04.04.2019 21:515 Диковинный валун из деревни Марамохи снова стал объектом обсуждения историков и археологов 04.04.2019 08:552 Два торговых павильона горели на улице Коммунальной в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства с 7 апреля

07.04.2019 11:29|ПсковКомментариев: 0

Российские врачи смогут выписывать своим пациентам электронные рецепты на лекарственные препараты с 7 апреля 2019 года. Соответствующий приказ Минздрава РФ ранее был опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

«Разрешается изготавливать рецептурный бланк формы 107-1/у с помощью компьютерных технологий», - говорится в документе.

Традиционно приказ вступает в силу в течение 10 дней с момента его подписания. Документ об электронных рецептах был подписан 29 марта. Уточняется, что рецепт в форме электронного документа с электронной подписью формирует медработник. Из текста приказа также следует, что электронный рецепт должен содержать наименование медицинской организации и другие данные, утвержденные в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется, что уже к 2021 году 820 тыс. рабочих мест медицинских работников будут автоматизированы, а их электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава. Также в ближайшие три года 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг».

Основные задачи нацпроекта «Здравоохранение»: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове стартовал традиционный месячник по уборке города. Ваше отношение к этому мероприятию?
В опросе приняло участие 684 человека
07.04.2019, 12:250 Псковичей приглашают на первую в этом году велопрогулку 07.04.2019, 11:540 Небольшие дожди возможны в понедельник в Псковской области 07.04.2019, 11:290 Врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства с 7 апреля 07.04.2019, 10:530 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
07.04.2019, 10:310 Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля 07.04.2019, 10:030 12 апреля состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры» 07.04.2019, 09:350 В Пскове пройдут всероссийские соревнования по боксу «Малиновый звон» памяти Евгения Лазебного 07.04.2019, 08:580 Православные встречают Благовещение
06.04.2019, 23:173 Прибывшим из Европы в Псков участникам Ганзы облегчат ввоз продукции в Россию 06.04.2019, 21:414 На совещании под председательством Дмитрия Медведева губернатор Псковской области обсудил реализацию нацпроектов 06.04.2019, 21:184 В Псковской области появится еще одна памятная дата в честь победы в Великой Отечественной войне 06.04.2019, 20:574 Бывшему замминистру Минкульта России предъявили обвинение в организации преступного сообщества
06.04.2019, 20:490 Бесплатная экскурсия, благотворительный спектакль, белые голуби: как в Пскове отметят Благовещение 06.04.2019, 20:351 Изменились дни проведения детского первенства Пскова по шахматам 06.04.2019, 20:081 Псковичи выедут на первую для них в этом году массовую велопрогулку 06.04.2019, 19:371 Жителей Псковской области ожидает теплая погода и местами небольшой дождь
06.04.2019, 19:050 Дмитрий Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию РФ 06.04.2019, 18:430 В Великолукском районе пенсионерка на иномарке сбила пенсионерку, переходившую дорогу 06.04.2019, 17:560 В Нью-Йорке открылась выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова 06.04.2019, 17:320 Режиссер театра «Йорик» из Резекне показал в Пскове моноспектакль
06.04.2019, 17:120 В Крыму озвучили решение по налогу для туристов 06.04.2019, 16:381 Пскович выиграл в лотерею почти восьмизначную денежную сумму 06.04.2019, 16:210 В Пскове ищут свидетелей ДТП на Труда 06.04.2019, 15:422 В матче Псков-747 и Коломны псковичи забили самый быстрый гол в истории клуба
06.04.2019, 14:432 Певец Сергей Лазарев определил своего главного соперника на Евровидении 06.04.2019, 14:110 Новым руководителем регионального исполкома ОНФ в Пскове назначен Виктор Остренко 06.04.2019, 13:481 В Псковском районе горит одна из деревень. ВИДЕО 06.04.2019, 13:228 В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
06.04.2019, 12:272 В Пскове разыскивают воцерковленного местного жителя 06.04.2019, 11:273 Псковская область выделила 5 миллионов рублей на покупку оборудования цифрового ТВ малоимущим 06.04.2019, 11:150 Минкульт предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры 06.04.2019, 10:560 Сегодня вечером в Троицком соборе праздничное богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон
06.04.2019, 10:420 Сотрудники МЧС дали жителям Псковской области инструкцию по безопасному приготовлению шашлыка 06.04.2019, 10:021 Профессиональный праздник отмечают следователи МВД России 06.04.2019, 09:490 В субботу Псков-747 играет с Коломной 06.04.2019, 09:110 За 3 месяца в Псковской области 24 ребенка получили травмы в ДТП
06.04.2019, 08:340 Сегодня отмечают Международный день спорта 05.04.2019, 23:180 В Великих Луках подписано соглашение, призванное содействовать всестороннему воспитанию молодых спортсменов 05.04.2019, 23:001 Ко Дню Победы в Псковской области участников Великой Отечественной войны поддержат материально 05.04.2019, 22:363 Умер экс-директор ФСБ Николай Ковалев
05.04.2019, 22:026 Суд над главой Новоржевского района Пашковым пройдет в Бежаницах 05.04.2019, 21:571 В Псковской области в День Победы планируют использовать значки в виде ордена Великой Отечественной войны 05.04.2019, 21:180 Четыре года колонии получил грабитель из Великих Лук 05.04.2019, 20:5012 Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
05.04.2019, 20:442 В Пушкинских Горах снимут фильм о Пушкине «в разрезе Великой Отечественной войны» 05.04.2019, 19:466 Опубликованы первые данные о доходах районных глав Псковской области за 2018 год 05.04.2019, 19:453 В Пскове прошел творческий вечер художника Александра Александрова 05.04.2019, 19:280 В Пскове силовики провели тренировку по пресечению массовых беспорядков осужденных
05.04.2019, 19:200 В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в фальсификации доказательств по административному делу 05.04.2019, 19:156 «Акценты» Донецкого: Визит Степашина, феномен Зеленского и Ганзейский конфуз 05.04.2019, 18:571 ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ольгинском мосту в Пскове 05.04.2019, 18:360 В областном Центре народного творчества подводят итоги фестиваля «Мы из будущего»
05.04.2019, 18:271 Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени 05.04.2019, 18:151 Заседание Российско-Латвийского делового совета пройдет в Москве 05.04.2019, 18:022 Росстат: более половины россиян занимались самолечением 05.04.2019, 18:020 Связь науки и бизнеса: МТС подписала соглашение с ПсковГУ
05.04.2019, 17:536 Беспрецедентным назвал Михаил Ведерников выделение 12 млрд рублей на восстановление объектов культурного наследия Псковской области 05.04.2019, 17:500 6 апреля в Псковской области ожидается до +16 градусов 05.04.2019, 17:391 Два десятка объектов культурного наследия планируется реконструировать в Псковской области за 5-6 лет 05.04.2019, 17:310 Верховный суд поддержал закон об отмене клеток для подсудимых
05.04.2019, 17:231 Сергей Степашин уличил псковские муниципалитеты в безалаберном отношении к программе переселения из ветхого жилья 05.04.2019, 17:221 100 молодых поэтов примут участие в псковском поэтическом фестивале «Зеленое яблоко-2019» 05.04.2019, 17:103 10 млрд рублей потребуется на приведение коммунальной инфраструктуры Псковской области в порядок 05.04.2019, 16:590 Разработать стратегию повышения качества питания школьников предлагают псковские партийцы
05.04.2019, 16:493 Сергей Степашин предложил псковским властям создать отдельную структуру под капремонт 05.04.2019, 16:480 Прокуратура обязала администрацию Пыталовского района привести в порядок дороги 05.04.2019, 16:482 Волонтеры Молодой Ганзы встретились с представителями силовых структур 05.04.2019, 16:431 Сергея Степашина волнует качество капремонта в Псковской области
05.04.2019, 16:400 457 домов признаны аварийными в Псковской области после 1 января 2017 года 05.04.2019, 16:400 В Великих Луках будет временно закрыт опасный железнодорожный переезд 05.04.2019, 16:372 В Пскове впервые выбрали дом образцового содержания 05.04.2019, 16:260 В Эстонии согласовали эстонско-российский проект по реконструкции приграничной инфраструктуры на территории двух стран
05.04.2019, 16:145 Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ призвал строить «умные дома» в Псковской области 05.04.2019, 16:071 Сергей Степашин: Сегодня нет ограничений для запуска программ переселения из аварийного жилья в регионах 05.04.2019, 16:060 Сельхозпредприятиями Псковского района за первый квартал 2019 года произведено более 4000 тонн молока 05.04.2019, 15:580 4144 человека расселено из аварийного жилья в Псковской области за пять лет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.