Общество

Врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства с 7 апреля

Российские врачи смогут выписывать своим пациентам электронные рецепты на лекарственные препараты с 7 апреля 2019 года. Соответствующий приказ Минздрава РФ ранее был опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

«Разрешается изготавливать рецептурный бланк формы 107-1/у с помощью компьютерных технологий», - говорится в документе.

Традиционно приказ вступает в силу в течение 10 дней с момента его подписания. Документ об электронных рецептах был подписан 29 марта. Уточняется, что рецепт в форме электронного документа с электронной подписью формирует медработник. Из текста приказа также следует, что электронный рецепт должен содержать наименование медицинской организации и другие данные, утвержденные в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется, что уже к 2021 году 820 тыс. рабочих мест медицинских работников будут автоматизированы, а их электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава. Также в ближайшие три года 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг».

Основные задачи нацпроекта «Здравоохранение»: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС