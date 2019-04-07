Общество

Псковичи смогут бесплатно узнать свой «сосудистый возраст»

Экспресс-диагностику «сосудистого возраста» смогут пройти псковичи в актовом зале Псковской городской поликлиники (ул. Индустриальная, 8) 9 апреля.

Как сообщили Центру деловой информации в Псковском центре медицинской профилактики, обследование будут проводить бесплатно с 14.00 до 17.00. После диагностики можно будет получить консультацию врача-кардиолога Жанны Шлосберг.

«По мнению большинства исследователей, самым главным признаком старения сосудов считается повышение их жесткости. Одной из основных причин повышения жесткости сосудов является артериальная гипертония. На сегодняшний день существует экспресс-диагностика «сосудистого возраста». Измеряя «сосудистый возраст» один раз в год, вы можете проследить в динамике степень его снижения при соблюдении всех рекомендаций вашего лечащего врача», - поясняют необходимость диагностики в Центре медицинской профилактики.