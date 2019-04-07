Общество

Жителей Псковской области приглашают совершить виртуальную прогулку по Музею Победы

Более 530 панорамных виртуальных туров по экспозициям разместил на Google maps Музей Победы в рамках развития мультимедийного проекта «виртуальный музей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы», за год количество просмотров превысило 260 тысяч. Совершить интернет-прогулку по Музею Победы сегодня может любой обладатель смартфона или планшета как в России, так и за рубежом.

Виртуальные туры позволяют в высоком качестве разрешения рассмотреть все детали интерьера и представленные коллекции. Благодаря современным технологиям ознакомиться можно не только с постоянными экспозициями и действующими выставками, но и с прошедшими. При этом процесс цифровизации продолжается, выводя в мировое информационное пространство все новые музейные экспонаты.