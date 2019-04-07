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Общество

Назван снижающий риск развития инсульта продукт

07.04.2019 20:47|ПсковКомментариев: 0

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили продукт, который снижает риск развития инсульта. Исследователи пришли к выводу, что в этом может помочь ежедневное употребление одного яйца в день, сообщается в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Специалисты в течение четырех лет наблюдали за здоровьем 500 тыс. пациентов в возрасте от 30 до 80 лет. Всё это время часть участников эксперимента ежедневно съедала одно куриное яйцо. В итоге в данной группе риск возникновения инсульта был снижен на 26%. Также ученые пришли к выводу, что этот продукт служит отличной профилактикой инфаркта, пишут «Известия».

При этом в марте исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех-четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.

В исследовании отмечалось, что в одном яйце содержится 186 мг холестерина, соответственно в трех-четырех яйцах может содержаться до 750 мг. Употребление такого количества холестерина превышает среднесуточную норму более чем на 60%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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