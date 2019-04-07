Общество

Таллин получил титул столицы «Тотального диктанта»

Титул столицы образовательной акции «Тотальный диктант» официально передан Таллину от Владивостока. Это произошло в воскресенье, когда в Таллине завершился автопробег «Тотальное путешествие», участники которого за 28 дней преодолели 13 тыс. км. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении оргкомитета акции.

«Для русскоязычных жителей Эстонии "Тотальный диктант" - это не только возможность вспомнить родной язык или повторить правила, но и способ обратиться к своей истории, культуре и корням, - заявила координатор образовательной акции в Таллине Яна Калинистова. - Принимать статус столицы проекта - это очень почетно и ответственно».

Автопробег «Тотальное путешествие» уже во второй раз стал завершением конкурса «Столица Тотального диктанта». Участники пробега совершили путешествие из Владивостока в Таллин через 27 городов, среди которых Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Санкт-Петербург и Челябинск. Пробег проводится с целью передать статус столицы диктанта, а также привлечь внимание общественности к важности грамотной устной и письменной речи.

«Тотальный диктант» состоится 13 апреля. 3 апреля началась регистрация участников. В Таллине диктант можно будет написать на шести площадках, где текст зачитают, в частности, его автор Павел Басинский, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также актер, уроженец Таллина Кирилл Кяро.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, которая с 2004 года проходит для всех желающих в целях популяризации грамотности. Этот проект проводится силами активистов и волонтеров. За 15 лет «Тотальный диктант» превратился из небольшой студенческой акции творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в масштабное международное образовательное событие.