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Общество

В Госдуме заговорили о необходимости вернуть в школы медицинские кабинеты

07.04.2019 22:29|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о школьной медицине, сообщает «Российская газета».

Сейчас необходимо внедрение четкой структуры школьной медицины по всей стране. В результате в школах могут возобновить регулярные медицинские профилактические осмотры. На занятия физкультурой детей могут начать пускать только после заключения врача.

Депутаты доработали законопроект о школьной медицине с учетом всех поступивших из правительства замечаний и предложений. Как подчеркнул глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, авторами обновленной редакции законопроекта стали свыше ста депутатов. Документ также доработан с учетом мнений педиатров и медицинских экспертов. По словам Дмитрия Морозова, также завершаются пять пилотных проектов в регионах. Например, доврачебный мониторинг состояния здоровья школьников в Ростове-на-Дону, автоматический учет иммунизации детей в Смоленске, анализ детского питания и подготовка школьного фельдшера в Якутии, межведомственные центры здоровья на Ямале. Теперь, по мнению Морозова, необходимо внедрение четкой структуры школьной медицины по всей стране.

В советские годы медкабинеты были в каждой школе. Детям делали не только прививки, но даже лечили зубы. Например, в Москве в 1960-1970-е годы, помимо медсестры, которая работала в школе каждый день, дважды в неделю приходили врач-стоматолог и специальная медицинская сестра.

А в осенние месяцы для работы с первоклассниками трижды в неделю на несколько часов приходил еще и врач-логопед.

Сейчас постоянное присутствие медицинского работника в школах не предусмотрено, они работают только в учреждениях спорта. Как подчеркивает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, сегодня ответственность за здоровье детей полностью возложена на родителей. Да и профилактические осмотры поменяли идеологию. «С профилактики заболеваний - на раннее выявление патологии. Сложилась правовая неопределенность», - считает Дмитрий Морозов. По его мнению, необходимо дополнительно закрепить обязательства по охране здоровья обучающихся в образовательных организациях.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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