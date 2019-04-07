Общество

Эксперты выяснили, сколько зарабатывает личный охранник в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты официантов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, личный охранник в этом городе в среднем получает 50 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 74 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 56 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 50 000 рублей, Ленинградская область - 61 000 рублей в месяц.