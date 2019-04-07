Общество

После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей

В России после распределения средств на выплату пособий по рождению первенца остались неиспользованными 3,8 млрд рублей. Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде.

Эксперты рассказали, на что можно было бы потратить эти деньги, пишут «Известия».

Так, по словам юрисконсульта Российской юридической сети Антона Пастушенко, можно расширить круг получателей пособий и упростить их получение. Дело в том, что многие неофициально устроенные работники часто сталкиваются с трудностями при оформлении документов и подтверждении своего заработка.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко предложил создать отдельный фонд, который распределял бы неиспользованные средства в малообеспеченные семьи.