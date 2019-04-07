Общество

Штраф 50 тыс. рублей получили 3 порховских чиновника за нарушение законодательства в сфере госзакупок

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения администрациями сельских поселений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрациями сельских поселений Порховского района злостно нарушаются требования федерального законодательства при осуществлении закупок, выявлены многочисленные факты дробления закупок, осуществляемых администрациями поселений в пользу и в интересах заранее определенного юридического лица.

Так, администрацией сельского поселения «Полонская волость» в 2018 году с двумя подрядными организациями (и в их интересах) заключено более 20 договоров на содержание автомобильных дорог местного значения на общую сумму более 1 млн рублей.

По результатам проведенной проверки аналогичные нарушения выявлены и в действиях глав администраций поселений «Дубровенская волость», «Славковская волость» Порховского района.

В этой связи прокурором района в отношении трех глав волостей возбуждены дела об административных правонарушениях - принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если его определение должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона), виновные привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей каждому.