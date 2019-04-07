Общество

Руководители двух дедовичских управляющих компаний привлечены к ответственности за нарушение жилищного законодательства

Прокуратурой Дедовичского района проведена проверка соблюдения обязательных требований к обеспечению безопасности внутридомового газового оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства двумя управляющими компаниями (ООО «УК «СМС» и МП ЖКХ Дедовичского района) проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов и их очистка производятся не три раза в год, а всего один.

До начала выполнения работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов собственники (пользователи) помещений в многоквартирном доме о необходимости отключения бытового газоиспользующего оборудования на период проведения указанных работ надлежащим образом не уведомляются. График проведения проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов до собственников жилых помещений не доводятся.

Также в ООО «УК «СМС» не назначено ответственное лицо за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования.

В этой связи заместителем прокурора Дедовичского района в адрес руководителей управляющих организаций внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.