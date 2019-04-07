Общество

В Росгвардии Псковской области награждены лучшие сотрудники

В региональном управлении Росгвардии в торжественной обстановке чествовали сотрудников и военнослужащих, добившихся значительных успехов в служебно-боевой деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Группа стражей порядка была поощрена за выполнение особо важных задач по обеспечению общественной безопасности.

В ходе мероприятия начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов также вручил погоны росгвардейцам, которым присвоены первые офицерские специальные и воинские звания.