Общество

В Великих Луках пройдет «Библионочь-2019»

19 апреля в 18.30 Великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского приглашает провести время с пользой. Этим вечером можно стать участником Всероссийской акции по поддержке книги и чтения «Библионочь-2019».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на праздничной программе «Антракт в библиотеке» гости смогут увидеть единство театра и библиотеки, окунуться в мир прекрасного. Детский читательский клуб «Знайка» ГДБ им. А. Гайдара подготовил музыкальную сказку «Муха-Цокотуха» по мотивам произведения К.И. Чуковского, библиотекари библиотеки-филиала №2 со своими читателями покажут Театр книги по сказочной повести А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» и произведению Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей».

Театральная студия средней общеобразовательной школы №13 представят инсценировку «Чертенок №13». В исполнении юных гостей прозвучат басни И.А. Крылова, которому в этом году исполнилось 250 лет со дня рождения.

Также гостей ждут интересные игры, конкурсы-импровизации, викторины, которые проведут библиотекари библиотеки-филиала №1. Узнать об истории театра в Великих Луках помогут Театральные истории «Серьезно и не очень».

Мастер-класс по актерскому мастерству проведет преподаватель театральных дисциплин Центра эстетического воспитания Алина Леонова. Сказочную маску вы сможете сделать под чутким руководством художника-декоратора Дома культуры им. В.И. Ленина Татьяны Савиновой, а педагог Дома детского творчества Татьяна Шумилова покажет, как создать настольный кукольный театр из бумаги. Для всех желающих будет работать Театральная мастерская.

Ежегодный фестиваль чтения « Библионочь » в 2019 году проходит в России в восьмой раз. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема « Библионочи » в 2019 году - «Весь мир - театр». Организаторы акции - Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».