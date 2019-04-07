Общество

Учащиеся великолукской детской художественной школы стали победителями всероссийского конкурса «Моя картина говорит»

Учащиеся детской художественной школы имени А.А. Большакова города Великие Луки - Захар Хоманец (11 лет) и Софья Голубева (15 лет) стали победителями всероссийского конкурса «Моя картина говорит». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете культуры.

В конкурсе «Моя картина говорит» приняли участие дети из 22 городов разных регионов России: Республики Карелия и Новгородской области, Республики Татарстан и Башкортостан, Псковской и Смоленской области, Оренбургской, Кемеровской, Новосибирской области, Алтайского края.

Конкурс «Моя картина говорит» завершил программу для детей и подростков (11-12 лет и 13-15 лет) в рамках всероссийского просветительского проекта «Место встречи с искусством».

Работы юных художников представлены на выставке в Московском педагогическом государственном университете и показаны вместе с Международной коллекцией детского рисунка ХХ - начала XXI века Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Выставка открылась 28 марта.

В рамках конкурса каждый участник предварительно прошел курс по уникальной программе обучающих мастер-классов, индивидуально и в группах выполняя различные творческие задания, затем в формате небольшого сочинения старался осмыслить тему собственной конкурсной работы, и далее, как итог, работал над конкурсной картиной, стремясь максимально полно отразить в ней идею своего эссе в виде художественного образа. Тематических ограничений не было, и подростки имели возможность поделиться с потенциальным зрителем любыми важными для себя мыслями и переживаниями. В результате проекта был собран масштабный материал из 532 сочинений и рисунков со всех уголков России.

Подчеркнем, что конкурс состоялся в рамках проекта « Место встречи с искусством» – просветительской инициативы министерства культуры Российской Федерации и государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО: мобильный фонд репродукций, специально созданный для проекта, перемещается из города в город, а сопровождающий выставку культурный десант знакомит жителей малых российских городов с произведениями изобразительного искусства и историческими событиями, изображенными на них. Будущие профессионалы в сфере культуры, студенты Института изящных искусств МПГУ, выступают в качестве медиаторов – проводят интерактивные экскурсии, проводят мастер-классы и демонстрируют видеолекции, записанные для проекта специалистами Русского музея, чтобы погрузить зрителя в социально-исторический контекст создания произведений. В городе Великие Луки передвижная выставка реплик картин выдающихся советских художников работала с 22 января по 7 февраля.