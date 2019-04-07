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Общество

ОПФР по Псковской области: Электронные и бумажные уведомления заменят зеленые карточки СНИЛС

08.04.2019 10:34|ПсковКомментариев: 0

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда по Псковской области.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца.

За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистрировал в системе обязательного пенсионного страхования 1,5 млн граждан. Общее количество застрахованных на начало 2019 года составило 155 млн человек.

Теги: #пенсионный фонд #снилс
Источник: Псковская Лента Новостей
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