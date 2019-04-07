Общество

Большинство россиян видят в законах о запрете «фейковых» новостей и оскорблений госсимволов способ недопущения критики в адрес властей - опрос

Почти две трети граждан РФ (64%) уверены, что законы об ответственности за оскорбление госсимволов и за распространение недостоверных новостей в интернете были приняты, чтобы воспрепятствовать критике властей, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Противоположного мнения придерживаются 23% опрошенных, отмечают социологи.

Что касается отношения россиян к принятым законам, то 53% респондентов не одобряют закон о наказании за неуважительное отношение к госсимволам, а 33% - закон о «фейках».

Соответственно одобряющих больше у закона о запрете «фейковых» новостей (55%), чем у закона о неуважении к госсимволам (39%).

Опрос проведен 21-27 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.