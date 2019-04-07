Общество

Псковское и Белорусское отделение Союза женщин договорились о сотрудничестве

7 апреля в Пскове находились с визитом представители общественного объединения «Белорусский союз женщин». В Городском культурном центре состоялась встреча актива псковского регионального отделения «Союза женщин России» с белорусскими коллегами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, от имени главы города Ивана Цецерского участников встречи поприветствовала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова. Она отметила, что для женщин всегда бывает на все намеченное мало времени и вручила руководителю белорусской делегации, председателю Витебской организации «Белорусский союз женщин» Галине Желановой часы с видом города Пскова и символичным пожеланием, чтобы на все инициативы хватало времени.

Псковское отделение представляли уполномоченный по правам детей Наталия Соколова, депутат Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова, начальник городского управления образования Анна Кузыченко и представители общественности. Председатель Псковское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова отметила символичность того, что круглый стол по обсуждению вопросов сотрудничества проходит в Благовещение, и подчеркнула, что это станет стартом сотрудничества для двух отделений по всем направлениям: культуре, спорту, образовательному и экскурсионному обмену.

Председатель Витебской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», депутат Витебского областного Совета депутатов Галина Желанова поблагодарила за теплый прием на Псковской земле и отметила, что сотрудничество между белорусским и псковским отделением будет развиваться. Участники встречи договорились взаимодействовать в рамках проектов по патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.