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Общество

Медведев заявил об актуальности в РФ вопроса о создании единого следственного органа

08.04.2019 10:03|ПсковКомментариев: 0

Тема создания единого следственного органа в России остается в повестке дня, но реализовать эту идею будет сложно, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, пишет «Интерфакс».

«Если говорить о едином следственном органе - напомню, я когда-то этот вопрос рассматривал, будучи президентом, сейчас он находится в поле зрения», - сказал Д.Медведев.

«Это можно сделать, но это очень сложная история. Специалисты всегда, когда об этом рассуждают, понимают, что, если это соединить, будет очень много организационных накладок. Но такая идея действительно неоднократно высказывалась и обсуждалась», - добавил премьер.

Говоря в целом о правоохранительной проблематике, Медведев заметил, что эту тему необходимо обсудить, в том числе и на президентском уровне.

«Потому что в ряде случаев, действительно, может статься так, что активизация хозяйственной деятельности, экономической жизни может привести к определённым, весьма сложным последствиям. Здесь можно обсуждать разные вопросы, и, конечно, по декриминализации ряда статей это делалось», - отметил премьер-министр.

В субботу в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье прошло совещание «Национальные проекты - этап «Реализация». Участие в выездном совещании приняли губернаторы и федеральные министры. Глава Пермского края Максим Решетников, представляя итоги работы круглого стола «Экономическое развитие», предложил рассмотреть возможность создания единого органа по расследованию экономических преступлений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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