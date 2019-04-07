Общество

Модель сопровождения людей с ментальной инвалидностью разработают участники международной конференции в Пскове

Международная конференция на тему создания службы амбулаторного сопровождения для людей с ментальной инвалидностью в структуре НКО открывается в понедельник, 8 апреля, в Пскове. В мероприятии принимают участие представители социально ориентированных НКО и органов власти из Архангельска, Владимира, Иркутска, Махачкалы, Москвы, Калининграда, Нижнего Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, а также немецкие специалисты в области оказания услуг амбулаторного сопровождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе конференции ее участники заслушают выступления экспертов на тему решения вопросов жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, обменяются практическим опытом амбулаторного сопровождения таких людей и их семей, сравнят термины и понятия, используемые в России и Германии.

Программой конференции также предусмотрено посещение квартир сопровождаемого проживания в Пскове и непосредственно разработка модели «Службы амбулаторного сопровождения» в группах.

Добавим, что организаторами международной конференции выступили Межрегиональная общественная организация в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» и Федеральный союз немецких общественных объединений «Запад-Восток» при участии комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ и координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при ОП РФ, Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты», Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.