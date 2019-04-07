Общество

Работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города близятся к завершению

Работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города, которые проводятся в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России», близятся к завершению.

На объектах Варлаамовского угла завершаются каменные работы, устройство внутренних перекрытий и лестниц башен, с верхних ярусов которых через бойницы и стекло откроется чудесный вид на реку Великую и город, сообщили в Псковском музее-заповеднике. На днях планируется начать работы по благоустройству прилегающей территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На Варлаамовской башне окончательно смонтированы металлические опоры для установки планарного остекления, выполнена докомпоновка стен камнем, уложены первые венцы деревянного завершения, и вот уже со дня на день будет начат монтаж деревянного режевого шатрового завершения.

До реставрации сложно было оценить масштаб сооружения. После установки шатра угловая башня Окольного города будет восстановлена в первоначальных габаритах, отмечают специалисты.

На Дворе Постникова в данный момент устанавливаются окна и двери, ведутся отделочные работы, помещения постепенно принимают вид, задуманный архитекторами. В некоторых помещениях уже установлено инженерное оборудование, которое поможет создать музейный объект, оснащенный самыми современными технологиями.

При благоустройстве территории двора авторская идея организации участка включала и понижение уровня земли до исторических отметок, а также обозначение контура третьего, утраченного зданием комплекса, с использованием своеобразного приема: устройства каменной подпорной стенки с зелеными насаждениями.

По предварительной информации, реставрация будет завершена этим летом. Все объекты будут доступны для маломобильных групп населения. Работы на объекте выполняют специалисты АО «Ренессанс-Реставрация».

Напомним, усилиями губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя фонда АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области» Сергея Степашина и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в реставрацию и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области, в ближайшие 5 лет будет направлено дополнительно 12 млрд рублей из внебюджетных источников. Также, как заявил Михаил Ведерников, регион продолжит участвовать в программах министерства культуры и других ведомств, что позволит восстановить и привести в нормативное состояние целый ряд уникальных памятников.

Фото Псковского музея-заповедника