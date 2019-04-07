Общество

Студенты Великолукского медицинского колледжа провели акцию «Время быть здоровым!»

В преддверии Всемирного дня здоровья студенты-волонтеры Великолукского медицинского колледжа провели акцию «Время быть здоровым!». В ней приняли участие студенты 1 курса отделения «Лечебное дело», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Волонтеры-медики в течение апреля проводили мероприятия совместно с Великолукской стоматологической поликлиникой по программе «Ослепительная улыбка на всю жизнь» в общеобразовательных школах города Великие Луки.

Накануне Всемирного дня здоровья студенты посетили ГБОУ «Центр специального образования №3» и провели с подшефными учащимися «Уроки здоровья» и беседы по профилактике болезней зубов. Познавательные уроки прошли с детьми 5-10 классов. Студенты подготовили к встрече игры, загадки, вовлекли учащихся в диалог. Дети узнали много новой и интересной информации.