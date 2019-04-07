Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ключевые темы, которые сегодня обсудят ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова: кадровые перестановки в Псковском региональном отделении ОНФ, подготовка к Ганзейским дням и итоги визита председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.