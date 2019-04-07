Общество

В Псковской области пройдет первый этап оперативно-профилактической операции «Дети России-2019»

На территории Псковской области, в период с 17 по 26 апреля пройдет первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019», основными целями которой являются предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках Плана операции сотрудники полиции проведут проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики. Кроме того, с целью выявления лиц и родителей, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача, будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений, общежитий.

В период операции в образовательных организациях региона будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

В целях привлечения внимания граждан региона к проблемам наркомании и наркопреступности, повышения доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом в период проведения операции сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области запланированы: антинаркотический рейд «Чистый город» по ликвидации надписей, содержащих рекламу наркотических средств, нанесенных на фасады зданий и сооружений города Пскова, «Конкурс агитбригад» среди средних общеобразовательных учреждений Псковской области, фестиваль «У тебя есть право быть здоровым» для воспитанников ГБОУ «Центр специального образования № 2 Пыталовского района», Легкоатлетический забег «Спорт — против наркотиков», антинаркотический спектакль для молодежи «Я люблю тебя, жизнь!», танцевальный флешмоб «Мы — будущее страны!».