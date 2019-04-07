Общество

Читатели ПЛН предлагают с помощью окультуривания населения бороться с мусором

Читатели Псковской Ленты Новостей предлагают бороться с мусором посредством повышения уровня культуры населения. Таковы итоги опроса на сайте ПЛН по поводу отношения псковичей к традиционному месячнику по уборке городских территорий.

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Соответственно, больше всех голосов (а это 56,4 %), набрал вариант «Убирать - мало. Надо насаждать культуру, чтобы горожане не мусорили или убирали за собой». На второй строчке расположился ответ «Принципиально не участвую в таких месячниках. Пусть город убирают те, кому за это деньги платят» - 27, 11%. Третьим по популярности оказался вариант «Очень важное дело. Каждый год участвую в уборке и благоустройстве города» - 4,5 % голосов. «Большого желания участвовать нет, но город в таком состоянии, что надо» - набрал 3,68 %. Пятый вариант в топе - «Нет нормальной организации процесса - поэтому не участвую» - 2,86 %. Некоторые же, 2,72 % опрошенных, считают, что месячник - «Абсолютно бесполезное занятие. Как показывает практика, сохранить Псков в порядке - невозможно». А 1,77 % проголосовавших выбрали «Участвую, так как обязывают по месту работы (учебы)». Затруднились ответить - 0,95 %.

Всего в опросе участвовало 734 человека.