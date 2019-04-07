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Общество

Ведущие Европы Плюс отправятся в Лондон и узнают все о «Мстителях»

08.04.2019 16:27|ПсковКомментариев: 0

29 апреля при поддержке Европы Плюс на российские экраны выходит фантастический фильм о супергероях «Мстители: Финал» – сиквел предшествующих экранизаций кинематографической вселенной Marvel. Ведущие утреннего шоу «Бригада У» не смогли дождаться премьеры и решили отправиться в Лондон, чтобы узнать о «Мстителях» все!

11 и 12 апреля Джем, Илья и Вики будут выходить в прямой эфир с эксклюзивными интервью с главными героями и режиссерами фильма. Ведущие встретятся с Крисом Хемсвортом, Скарлетт Йоханссон, Полом Раддом и братьями Руссо и любой ценой добудут для своих слушателей секретную информацию о «Мстителях».

В рамках поддержки фильма с 22 по 26 апреля в эфире радио №1 в России также будут разыгрываться призы от Marvel.

Эфиры «Бригады У» из Лондона можно будет слушать на Европе Плюс, смотреть на сайте радиостанции, в официальной группе «ВКонтакте» и в мобильных приложениях для iOS и Android

«Мстители: Финал» – фантастический блокбастер, завершающий серию фильмов, снятых по мотивам комиксов Marvel. В основе сюжета – противостояние добра и зла. Земля на грани порабощения, и только сильнейшие могут спасти человечество. Выдающиеся поборники справедливости собираются вместе, чтобы отразить атаку Локи и его армии. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1 FM.

Теги: #европа плюс псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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