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Общество

Суд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста

08.04.2019 12:25|ПсковКомментариев: 1

Мосгорсуд изменил режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», - огласила решение судья.

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Также на скамье подсудимых - директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера организации Нины Масляевой, вину не признают. Она заключила досудебное соглашение со следствием и свидетельствовала против бывших коллег.

Источник: Псковская Лента Новостей
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