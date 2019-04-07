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Общество

На 40% увеличилось количество предложений о работе для водителей в Псковской области

08.04.2019 13:17|ПсковКомментариев: 0

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 1 198 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 31 марта, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в HeadHunter, были выбраны 12 востребованных профессий: продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам, официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера, слесаря, грузчика и врача, чтобы за 2019 год больше узнать о специфике каждой из них.

Число предложений о работе, размещенных в Псковской области в марте, увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Соискатели также активно выходят на открытый рынок труда: прирост резюме год к году составил 9%, что сказывается на уровне конкуренции. С апрельских 3,7 п. показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в марте достиг 4,1 п., что ниже рыночной нормы (5-6 соискателей на одно вакантное место). То есть в среднем на одну вакансию в Псковской области претендуют четыре соискателя. Для сравнения: в марте 2018 года hh.индекс равнялся 4 п.

Самая напряженная конкурентная обстановка сложилась в сферах «Высший менеджмент» (8,4 резюме на одну вакансию), «Юристы» и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (по 8,3).

Наиболее востребованы у компаний работники из Псковской области из сфер «Продажи» (25% от всех вакансий, открытых в марте на hh.ru), «Рабочий персонал» (22%) и «Производство» (16%). В пятерку лидеров по количеству размещенных предложений о работе также вошли профобласти «Строительство, недвижимость» (11%) «Начало карьеры, студенты» (10%).

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях на hh.ru в Псковской области в марте совпала с зарплатными ожиданиями соискателей, достигнув 30 000 рублей. Самую высокую зарплату в апреле предлагают начальнику бюро САПР – от 80 000 рублей.

Востребованность водителей растет, это подтверждается данными аналитики hh.ru. Количество предложений о работе для водителей с января по март текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Псковской области увеличилось на 40%. В среднем кандидатам компании готовы были предложить 40 000 рублей в первом квартале 2019 года.

Судить об уровне конкуренции можно по hh.индексу, который учитывает количество резюме на одну вакансию. В марте он достиг 4,2 п. – на одно вакантное место приходится в среднем 4-5 кандидатов.

Если говорить о требованиях к водителям, то они достаточно высоки: в 35% вакансий, открытых в январе-марте текущего года в Псковской области, требовались кандидаты с опытом работы от 1 года до 3 лет. Еще 19% предложений о работе предполагали наличие профессионального стажа у соискателей не менее 3 лет. Для начинающих специалистов были доступны 46% вакансий, где не было указано специфических требований к опыту работы кандидатов.

Самыми популярными ключевыми навыками у водителей в целом по Северо-Западному федеральному округу стали безаварийное вождение (встречается в 15% резюме), водительское удостоверение категории В (11%), водительское удостоверение категории ВС и знание устройства автомобиля (по 10%).

Теги: #вакансия
Источник: Псковская Лента Новостей
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