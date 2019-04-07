Общество

Более 100 реконструкторов соберутся на фестивале «Ледовое побоище-2019»

Более 100 представителей клубов военно-исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Владимира, Воркуты и Пскова примут участие в Военно-историческом фестивале «Ледовое побоище-2019», который 20 апреля пройдет в деревне Самолва Гдовского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В этом году фестиваль пройдет на Псковской земле в 13-й раз. По традиции он начнется в 10.50 с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище. В 11.00 у церкви состоится торжественный митинг, а в 13.00 - главное мероприятие программы - реконструкция великой битвы.

Программу фестиваля продолжат турнир, пешие и конные состязания рыцарей. Для посетителей будут работать средневековая ярмарка, интерактивные площадки. «Областной комитет по культуре поддерживает мероприятия, проходящие непосредственно на месте важных исторических событий 777-летней давности. Фестиваль объединяет молодежь, ветеранов Вооруженных Сил, военнослужащих и духовенство и позволяет почувствовать всем живую связь времен и поколений», - отметил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

Напомним, 18 апреля отмечается День воинской славы России. 5 апреля 1242 года по старому стилю, то есть 12 апреля по новому стилю, воины Александра Невского одержали победу над войском Ливонского ордена на Чудском озере. По словам организаторов, Ледовое побоище является первым случаем в истории военного искусства, когда тяжелая рыцарская конница была разбита в полевом бою войском, состоявшем большей частью из пехоты. Впервые был положен предел грабительскому немецкому нашествию, которое продолжалось не одно столетие. Разгромив крестоносцев, русские войска приостановили их движение на восток.

Добавим, что организаторами «Ледового побоища» выступают комитет по культуре Псковской области, администрация Гдовского района, Псковский областной центр народного творчества, общественная организация «Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования» и клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков Град».