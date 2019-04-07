Общество

Специалисты Псковского облсовпрофа провели для профактива «Псковпассажиравтотранса» обучающий семинар по учету мотивированного мнения

Руководитель Инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний и главный специалист отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева провели для членов профсоюзного комитета и профсоюзного актива ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» обучающий семинар по теме «Учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии работодателем решения об издании локальных нормативных актов и увольнении работников, являющихся членами профсоюза». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

До сведения участников семинара были доведены основные положения, касающиеся процедуры учета мотивированного мнения: информация о том, каким образом работодатель направляет запрос, какие документы прикладывает к этому запросу, в каком виде должно быть выражено мотивированное мнение. Особый акцент был сделан на том, что мнение профкома должно быть действительно мотивированным, в противном случае работодатель имеет право его не учитывать. «Также мы обратили внимание на строгое соблюдение сроков подачи мотивированного мнения – на его выражение в случае принятия локального нормативного акта дается 5 рабочих дней, а если вопрос касается увольнения работника – члена профсоюза, то выборный орган ППО должен отреагировать в течение 7 рабочих дней», — подчеркнул Андрей Стегний. Кроме того, детально были проанализированы варианты действий на случай, если профсоюзный комитет не соглашается с работодателем, а также возможности для оспаривания решения работодателя.

Затем участникам семинара была предложена самостоятельная работа, в ходе которой они отработали саму схему прохождения процедуры учета мотивированного мнения на основании прослушанного материала.

«Следует помнить, что профсоюзные активисты – это люди, не освобожденные от основной работы, они являются работниками производственной сферы, и у них просто недостаточно времени для штудирования трудового законодательства, которое в настоящее время подвержено динамичным изменениям, как и судебная практика. Поэтому подобные мероприятия, безусловно, необходимо проводить на регулярной основе и в интерактивной форме», — считает руководитель Инспекции труда Псковского облсовпрофа.

Добавим, что для профсоюзных активистов «Псковпассажиравтотранса» в конце апреля – начале мая планируется провести еще два обучающих семинара по вопросу учета мотивированного мнения. По информации Андрея Стегния, в дальнейшем участие в таких семинарах будет предложено и членам других отраслевых профсоюзов.