Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в межрегиональной экоэкспедиции

В апреле-мае текущего года при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации пройдет межрегиональная экопросветительская экспедиция «Везем весну-2019». Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Экология» за счет внебюджетных средств: операторами выступают экологическая палата России и Фонд «Зеленая гвоздика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Одной из задач экспедиции является создание межрегиональных туристских маршрутов и развитие экотуризма на особо охраняемых природных и прилегающих территориях.

Суммарная длина маршрута составит более 10 тысяч километров. Участники экспедиции проложат путь от Черного до Баренцева моря через заповедники и национальные парки, в том числе и по территории Республики Крым. В рамках мероприятия запланированы пресс-конференции, мастер-классы, экоуроки и другое.

В состав экспедиции войдут эксперты заповедного дела, специалисты по инфраструктуре размещения туристов, представители международных организаций и СМИ, а также лидеры общественного мнения.

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