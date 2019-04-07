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Общество

В Псковской области стартовал новый проект «Права пациентов на бумаге и в жизни»

08.04.2019 14:40|ПсковКомментариев: 0

Центр устойчивого развития Псковской области начал реализацию нового проекта «Права пациентов на бумаге и в жизни», основанная цель которого повышение информированности населения о доступности и качестве медицинских услуг в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре устойчивого развития, цель проекта будет достигнута через вовлечение в конструктивный диалог профильных социально-ориентированных организаций, Фонда обязательного медицинского страхования, Псковского регионального отделения Фонда социального страхования, комитета здравоохранения, контролирующих органов, общественных советов, других заинтересованных сторон. В рамках проекта запланированы мероприятия направленные на просвещение граждан о бесплатной медицинской помощи и здоровом образе жизни; проведение дискуссий и обсуждение вопросов соблюдения гарантий бесплатного медицинского обслуживания, мониторинг реализации прав на бесплатную медицинскую помощь.

По словам руководителя Центра устойчивого развития Семена Никонова «реализация проекта позволит наладить диалог между гражданами, получающими медицинские услуги и медицинскими учреждениями. Мы надеемся, что будет сделан еще один шаг к формированию обратной связи в системе здравоохранения путем налаживания диалога между медицинским сообществом и пациентами»-отметил руководитель проекта.

Добавим, что в рамках проекта открыта «горячая линия», на которую можно сообщить информацию о проблемах с качеством медицинского обслуживания, партнером в организации «горячей линии» выступает Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России. Звонки принимаются по телефону: 8 (953) 2356767.

Источник: Псковская Лента Новостей
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