Общество

«Акваполис» приглашает на аквааэробику

ТРК «Акваполис» в Пскове приглашает на аквааэробику.

Желающих похудеть аквааэробика не разочарует, занятия ускоряют метаболические процессы в организме. На выполнение упражнений в воде затрачивается больше энергии, чем на суше. Почему? Все просто, телу нужны калории не только для того, чтобы двигаться, но и на обогрев и поддержание правильного положения.

Сколько калорий затрачивается при занятиях в воде? Если во время занятий обычной гимнастикой тратится около 400 ккал, интенсивно выполняя комплекс для похудения в бассейне вы потеряете все 600. Эффективность занятий налицо.

Людям с избыточным весом проще выполнять упражнения в воде, чем на суше, аквааэробика уменьшает жировые отложения на животе, укрепляет мышцы груди и ягодиц. Не стоит забывать о диете и правильном питании. Целлюлит не любит регулярных занятий, чтобы он покинул ваше тело навсегда, придется постараться, но результаты до и после будут отличаться значительно.

Длительность занятия - 1,5 часа. Стоимость - 450 рублей.

Занятия проходят по вторникам и четвергам (по предварительной записи). Начало в 20:00.

Запись по телефону 8 (953) 232-14-09.