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Общество

«Псковэнерго» завершило модернизацию защит на системообразующей подстанции 110 кВ в областном центре

08.04.2019 15:18|ПсковКомментариев: 0

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершил работы по техперевооружению оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики на ключевом центре питания региона - ПС 110 кВ «Псков». Все установленные устройства РЗиА выполнены на базе микропроцессорных терминалов и имеют функции осциллографирования и регистрации аварийных событий, обеспечения внутреннего контроля и самодиагностики. На модернизацию объекта с учетом проектно-изыскательских, монтажно-наладочных работ и закупки оборудования электросетевое предприятие в общей сложности направило 11,9 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

В рамках модернизации дуговой защиты на каждой секции присоединений 10 кВ установлены устройства волоконно-оптической защиты с встроенными блоками детектирования света и тестирования от дуговых замыканий с контролем тока. При фиксации дуги в отсеках сборных шин или кабельных вводов защита такого типа мгновенно будет отключать поврежденный элемент.

Также завершен монтаж микропроцессорного устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) и устройств ликвидации асинхронных режимов (АЛАР). Все установленные устройства разработаны и произведены российскими компаниями.

Проведенные работы позволят значительно повысить уровень надежности энергообъекта, безопасности работы обслуживающего персонала, а также свести к минимуму число нештатных ситуаций.

Подстанция ПС 110 кВ № 53с «Псков» эксплуатируется с 1957 года. В течение всего периода проведения модернизации она в полной мере сохраняла энергоснабжающие функции, оставаясь действующим объектом.

Исторически данный центр питания является системообразующим элементом электрических сетей «Псковэнерго» и источником электроснабжения значительной части Пскова, а также Псковского, Печорского, Плюсского, Стругокрасненского и Гдовского районов.

Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
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