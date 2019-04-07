Общество

Поезд с захваченным в Сирии вооружением прибудет в Псков 26 апреля

Изменились даты прибытия на территорию Псковской области поезда с оружием, захваченным у сирийских боевиков. Военный эшелон прибудет в Псков в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом» 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На следующий день, 27 апреля, передвижная выставка будет развернута на железнодорожной станции города Великие Луки.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов. В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие - непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике. В рамках акции для жителей и гостей региона будут организованы различные патриотические мероприятия.

Передвижная акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Министерством обороны России по решению президента РФ Владимира Путина. Целью акции является масштабная демонстрация успехов Вооруженных Сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.