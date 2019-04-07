Общество

Тюменская школьница хотела сделать селфи и упала с 10-го этажа

В Тюмени 15-летняя школьница находится в реанимации после падения с высоты 10-го этажа. Об этом пишет «Росбалт».

Как сообщает 72.ru, в субботу в доме на Амурской улице девочка пыталась сделать селфи на балконе, пока ее на руках удерживали на весу приятели. Они не удержали школьницу и она упала с десятого этажа на козырек подъезда, а оттуда - на землю.



Нейрохируги в тот же день экстренно провели операцию. Сейчас девочка находится в реанимации в медикаментозном сне. Врачи оценивают состояние как тяжелое, но стабильное.