Общество

В ближайшее время предприниматели Печор и Опочки смогут использовать кассы в оффлайн режиме

Сегодня, 8 апреля, со стороны уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева в адрес губернатора региона было направлено письмо с просьбой о поручении компетентному органу внести изменения в постановление администрации Псковской области № 81 от 17 февраля 2017 года, включив город Опочка и город Печоры в перечень местностей на территории Псковской области, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Напомним, что критерием определения отдаленных от сетей связи местностей для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, является численность населения указанных местностей, которая не должна превышать 10 тысяч человек.

При принятии администрацией Псковской области постановления № 81 в 2017 году в Перечень не вошли 6 крупных населенных пунктов: город Псков, город Великие Луки, город Невель, город Остров, город Опочка, город Печоры. Таким образом, бизнесмены вышеуказанных городов обязаны были применять кассы в онлайн режиме.

Однако уже на 1 января 2018 года в городе Печоры проживало 9871 человек, в связи с чем данный город должен был быть включен в Перечень, тем более, что в тексте самого постановления указано, что Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области обязано ежегодно осуществлять актуализацию Перечня. Тем не менее, изменения внесены не были, в связи с чем ряд предпринимателей, осуществляющих деятельность в городе Печоры понесли необоснованные затраты на услуги оператора фискальных данных.

По результатам официальных данным, опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области в разделе «Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2019 года» численность населения в городе Опочка составляет 9902 человека, в городе Печоры – 9670 человек, в связи с чем и было направлено вышеуказанное письмо в адрес Губернатора Псковской области. В ближайшее время ожидаем внесения соответствующих изменений, которые позволят предпринимателям Опочки и Печор немного сократить свои расходы при использовании ККТ.