Общество

В ИК-6 осужденные приняли участие во Всероссийской «Вахте Памяти-2019»

Осужденные исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый бор) приняли участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019», в ходе которой участниками собственноручно изготавливались памятные изделия, приуроченные к празднованию 9 мая - Дню Великой Победы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, перед началом акции, в клубе учреждения, состоялась разъяснительная беседа с осужденными о целях проведения патриотического мероприятия.

Так, готовые таблички силами личного состава учреждения будут размещены на домах ветеранов Великой Отечественной Войны.