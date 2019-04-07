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Общество

Более 44 тыс. иностранных транспортных средств перемещено через Псковскую таможню в 2019 году

08.04.2019 17:06|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году через таможенные посты Псковской таможни на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования перемещено 44 237 иностранных транспортных средств. Невывезенными в установленный таможенным органом срок являются всего 22 транспортных средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Таможней постоянно проводятся мероприятия, направленные на установление мест фактического нахождения невывезенных транспортных средств и привлечение лиц к административной и уголовной ответственности за нарушения таможенного законодательства.

В 2019 году таможней изъято и помещено на ответственное хранение девять легковых транспортных средств, незаконно ввезенных без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Псковская таможня обращает внимание физических лиц, осуществляющих временный ввоз транспортных средств для личного пользования, на соблюдение таможенного законодательства.

Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок не более 1 года.

Временный ввоз иностранного транспортного средства для личного пользования физическим лицом государств – членов ЕАЭС допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов на срок не более 1 года.

Теги: #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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