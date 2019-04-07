Общество

В Центральной городской библиотеке Пскова пройдет лекция специалиста по раннему средневековью

10 апреля в 16 часов Центральная городская библиотека Пскова приглашает на лекцию историка, археолога, специалиста по раннему средневековью Анатолия Александрова «Суровый век княгини Ольги». Лекция посвящается 1150-летию со дня смерти устроительницы русского государства и первой русской святой, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На лекции пройдет презентация книги «Исландские пряди». Это недавно вышедший в серии «Литературные памятники» титанический труд отечественного скандинависта, автора многочисленных исследований и переводов, ведущего научного сотрудника Отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, доктора филологических наук Елены Гуревич (1924-2018). Книга дает богатейший сравнительно-исторический материал для понимания социальных и религиозных трансформаций на Руси и в славянских странах в эпоху Средневековья.

«Стереотипы языческого поведения и со скандинавской стороны, и со славянской были жестоки. На территории Европы было много архаических обычаев. Скандинавская «лаборатория» Елены Гуревич подарит еще немало сюжетов для понимания жизни в суровый век княгини Ольги», - считает Анатолий Александров.