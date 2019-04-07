Общество

Руководитель псковского Росреестра 23 апреля проведет личный прием граждан

Руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко проведет личный прием граждан по поручению президента РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс - службе ведомства.

Прием заявителей состоится 23 апреля с 15.00 до 18.00 в приемной президента Российской Федерации в Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, 23.

Справочную информацию о работе приемной президента РФ и порядке записи можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-96-76, тел/факс 29-09-51. Часы работы с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 15.00).