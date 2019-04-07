Общество

Четыре года тюрьмы получил житель Саратова за кражи в Великих Луках

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя города Саратова, совершившего два преступления на территории города Великие Луки в период нахождения на заработках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В суде установлено, что 7 июля 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома 15 по улице Вокзальной города Великие Луки, под надуманным предлогом получил от потерпевшего мобильный телефон, после чего, не обращая внимания на требования потерпевшего о его возвращении, убежал и распорядился имуществом по своему усмотрению.

Также 18 июля 2018, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около дома 47 по проспекту Ленина города Великие Луки Псковской области, в целях обогащения, нанес гражданину более одного удара в область головы, отчего потерпевший потерял равновесие и упал. Затем преступник сорвал барсетку с находящимися в ней денежными средствами в сумме 4500 рублей, а также украл мобильный телефон.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил гражданину наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.