Общество

Где никогда не убираются - пскович пожаловался на замусоренные участки города

На сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова житель Пскова пожаловался на мусор на территориях, которые «не убираются вообще никогда».

«Этой весной проблема с уборкой мусора в Пскове стоит особенно остро, но в черте города есть ряд территорий, которые не убираются вообще никогда. В своем обращении хотел бы акцентировать внимание на два подобных участка. Первый - пустырь между домами № 11, № 16 и № 17 по улице Шестака, детским садом "Аистенок" и ул. Достовалова. Второй - территория через дорогу от домов № 10, № 12, № 15, № 27 и № 31 по улице Шестака».

Кроме того, в своем обращении пскович поинтересовался: «Закреплена ли данная территория за какой-либо управляющей компанией или за городом? И если да, то почему уборка не производится годами?». Также местный житель добавил, что многие жильцы согласны организовать уборку своими силами, но не хотят выполнять работу, за которую «кто-то по контракту получает деньги».

Ответственным за разрешение проблемы назначен глава администрации Псковской области Александр Братчиков.