Общество

Председатель великолукского КУМИ оштрафована за нарушение сроков рассмотрения обращения гражданина

В марте прокуратурой города Великие Луки мировому судье судебного участка направлено для рассмотрения постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении председателя КУМИ Великих Лук по ст. 19.9 - в связи с допущенными нарушениями установленных действующим законодательством сроков рассмотрения заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной муниципальной собственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В апреле 2019 постановление прокуратуры города рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.