Общество

Вопросы преподавания игры на синтезаторе обсудили в Псковском колледже искусств

Курсы повышения преподавателей синтезатора состоялись в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. В них приняли участие более 20 преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств Пскова, Печор, Острова, Великих Лук, Усвят, Палкино, а также студенты колледжа, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

С лекциями и мастер-классами перед слушателями курсов выступили: Елена Бажукова - преподаватель ДМШ № 31 города Санкт-Петербурга, старший методист учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. Герцена (г. Санкт-Петербург); Михаил Богданов - композитор, член Союза композиторов России, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (г. Москва), а также преподаватели колледжа искусств Аркадий Галковский, Тимофей Никогосов, Ирина Галковская, преподаватель ДМШ №1 и ДМШ №2 Борис Федотов.

Тематика курсов затрагивала вопросы методики обучения на электронном клавишном синтезаторе, основ аранжировки и стилевого анализа, подготовки музыкального материала для участия в фестивалях и конкурсах, музыкальной информатики.

По словам преподавателей музыкальных школ, сегодня синтезатор привлекает внимание многих детей и подростков. Юные музыканты, обучаясь игре на электронных инструментах, новых для российской педагогики, получают возможность попробовать свои силы в аранжировке, композиции, звукорежиссуре, музыкальном программировании.

Добавим, что синтезатор - инструмент многофункциональный. На нем можно исполнять как классические произведения, так и обработки народных песен, и современные эстрадные композиции.