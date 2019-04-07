Общество

2 года тюрьмы может получить житель Бежаницкого района, оформивший кредит на супругу без ее ведома

Прокуратурой Великих Лук установлено, что в январе 2018 года 27-летний житель Бежаницкого района, проживая на территории города Великие Луки и испытывая финансовые трудности, после получения отказа в предоставлении ему микрозайма в ООО МФК «Смсфинанс», решил обманным путем похитить денежные средства, принадлежащие указанной микрофинансовой компании, путем предоставления для оформления займа персональных данных своей жены, не осведомленной о его намерениях, с целью получения в компании займа для себя и не оплаты его в дальнейшем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Воспользовавшись отсутствием жены по месту жительства, с использованием паспорта жены и ноутбука зашел на сайт указанной микрофинансовой компании, где зарегистрировался от ее имени, после чего собственноручно заполнил электронную форму – справку, умышленно указав в ней персональные данные своей супруги, и подал заявку на оформление потребительского займа в сумме 8000 рублей. После чего на адрес электронной почты его супруги был прислан договор потребительского займа на сумму 8000 рублей, со сроком возврата займа 30 дней, который он подписал с помощью смс-кода. На основании вышеуказанного договора в феврале 2018 года денежные средства в сумме 8000 рублей данной кредитной компанией были переведены на указанную им в заявке банковскую карту, принадлежащую его супруге. Гражданин снял с карты денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий, направленных на погашение займа и процентов по нему, чем причинил указанной микрофинансовой компании материальный ущерб на сумму 11840 рублей.

После истечения 30-суточного срока после получения им займа, супруге данного гражданина от сотрудников микрофинансовой компании стало известно, что по ее паспортным данным оформлен займ и образовалась просрочка по уплате суммы займа и процентов по нему. Гражданка обратилась в правоохранительный орган с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лица, оформившего займ от ее имени, что послужило поводом для проведения проверки и возбуждения уголовного дела.

За совершение данного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 2 лет.