Общество

Псковичка негодует: «На детской площадке ездят и стоят автомобили»

На сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова псковичка пожаловалась, что на детской площадке дома № 5 по переулку Машинистов ездят и стоят автомобили, и попросила дать ответ, когда эта территория будет ограждена.

«В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" было произведено благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по переулку Машиниста, дома № 5. Отремонтирован дворовый проезд, появились пешеходные дорожки и парковка. Все вроде бы и чудно, но почему эта программа не согласуется с жильцами? - задается вопросом местная жительница. - Вырублены деревья, которые не мешали технике, но где дальнейшая работа по благоустройству двора? Мы должны сажать деревья? Да без проблем! Мы посадим. Но зачем же гадить людям? Детская площадка так и осталась в удручающем состоянии. На ней ездят и стоят автомобили людей, которые не знают, что такое газон. Когда эта детская площадка будет ограждена?».