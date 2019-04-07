В России разработают новый Кодекс об административных правонарушениях

Главой межведомственной рабочей группы, которая займется подготовкой нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), станет руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант».
В рабочую группу вошли представители федеральных ведомств, судебных инстанций, депутаты, министры, а также сотрудники администрации президента.
Как отмечает издание, о поручении премьер-министра усовершенствовать КоАП стало известно в конце марта. Заниматься этим вопросом было поручено Минюсту и Минэкономики. «Это документ, который тяжело применять, и на него невозможно уже смотреть без слез»,— сказал Дмитрий Медведев.
На данный момент применяется версия КоАП, которая была принята в конце 2001 года. С тех пор Госдума приняла более 600 законов о внесении поправок в КоАП.