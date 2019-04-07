Общество

Студенты колледжа искусств приняли участие в фестивале здоровья «Поверь в себя!»

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в молодежном фестивале здоровья «Поверь в себя!», который прошел в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Фестиваль проводился в рамках реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы» и был приурочен к всемирному Дню здоровья.

Около 300 студентов колледжей из Псковской области и Гатчины разыгрывали сценки из молодежной жизни, главная идея которых – популяризация здорового образа жизни, занятий спортом, творческой активности.

Как сообщили ПЛН в колледже искусств, студенты 2-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» , участники творческого объединения «Дебют» под руководством преподавателя Снежаны Власовой показали сценку о вреде курения «Твой выбор». По решению организаторов этот номер будет представлен в рамках специальной профилактической программы для школьников 25 и 26 апреля.

Добавим, что всем молодежным командам были вручены памятные дипломы.